Кинолог назвал способы развеселить тоскующую собаку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал способы развеселить тоскующую собаку, если ее хозяин надолго уехал. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, это очень опасное состояние, из которого питомца необходимо вывести как можно быстрее. Кинолог посоветовал не перевозить тоскующую собаку в новое место, так как переезд только вызовет новый стресс от незнакомых предметов и запахов. Однако если питомца все же необходимо забрать в новый дом, то следует взять знакомые животному вещи: любимые игрушки, переноску и лежанку.

Скрасить тоску также помогут активные игры и долгие прогулки, интересные площадки для выгула, пищащие игрушки и игрушки-лакомства. Чем больше подобного досуга будет у питомца, тем меньше времени у него останется, чтобы погрустить, пояснил Голубев.

«Можно дать питомцу развлечь себя самостоятельно. Для этого подойдут специализированные игрушки», — добавил эксперт. Он отметил, что это поможет занять собаку и поспособствует ее умственному развитию.

Кинолог подчеркнул, что не стоит чрезмерно закармливать животное. Питомцу важно получать полноценный рацион. «Лакомства должны составлять минимальную долю суточного рациона, поскольку большинство из них не содержит минеральных и питательных веществ», — пояснил Голубев.

Если со временем тоска не проходит, необходимо проконсультироваться с ветеринаром. «Такое состояние очень опасно и может привести к гибели <...> Если ничего не помогает, лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом. Возможно, он назначит успокоительное и поддерживающие иммунитет лекарства», — сказал кинолог.

Ранее Голубев развеял популярные мифы о маленьких собаках. По его словам, одно из главных заблуждений связано с тем, что маленькие породы собак не нуждаются в прогулках. Так, во время нахождения на улице питомец не только справляет нужду, но и знакомится с окружающим миром и развивается. Голубев добавил, что даже небольшие собаки должны гулять ежедневно, минимум два раза в день.