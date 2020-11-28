Кинолог назвал главные опасности для собак курящих россиян

Собаки курящих россиян рискуют получить заболевания легких, в том числе рак, но есть и другие опасности для питомцев. Главные из них назвал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, передает агентство «Москва».

По словам Голубева, пассивное курение влияет не только на организм человека — никотин и смолы могут вызывать у собак тяжелое дыхание и кашель. Иногда они могут стать малоактивными, вялыми или угнетенными.

Кинолог добавил, что из-за более острого чем у человека обоняния, резкие запахи могут вызывать у собак физический дискомфорт или боль. Кроме надо учитывать, что у животного может быть аллергия или заболевания дыхательной или сердечно-сосудистой системы, это ухудшит состояние.

Собака также может случайно проглотить сигарету или окурок, и даже небольшое количество никотина может привести к серьезному отравлению, подчеркнул Голубев. Он призвал держать сигареты в недоступном месте и оберегать животных от пассивного курения.

Ранее Голубев рассказал, что у собак есть пять распространенных страхов, среди которых боязнь резких звуков, поездок в автомобилях, темноты, одиночества и похода в ветеринарную клинику. Ко многим явлениям питомцев лучше приучать с раннего детства, посоветовал эксперт.