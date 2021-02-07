Кинолог раскрыл опасность веганской диеты для собак

Вегетарианская и веганская диета опасны для собак, потому что такой рацион питания ведет к проблемам со здоровьем у домашних питомцев. Против перевода собак на подобный режим высказался президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.

«Только правильно подобранный баланс всех необходимых веществ позволяет организму собаки работать правильно, без серьезных сбоев. Отсутствие в ежедневном рационе хотя бы одного важного элемента может привести к проблемам со здоровьем», — раскрыл опасность диеты специалист, добавив, что собака — это прежде всего хищник.

Он также подчеркнул, что свои пищевые привычки нельзя проецировать на питомцев: как нельзя давать им со стола роллы или пиццу, так и нельзя лишать их мяса. Кроме того, кинолог пояснил, что у собак нет жевательной поверхности для перемалывания растительной пищи, а в организме вырабатывается слишком мало фермента амилазы, необходимого для расщепления углеводов.

При этом собаки не приспособлены к синтезу белка из растений для строения клеток. Если молодой питомец, до пяти-шести лет, может справиться без мяса, то после этого начинается резкое старение и износ организма.

Чтобы грамотно составить рацион питания для домашних любимцев, Голубев посоветовал проконсультироваться со специалистами.