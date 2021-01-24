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Кинолог дал рекомендации по лечению собак при простуде

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Кинолог Владимир Голубев дал рекомендации по лечению собак при простуде. Об этом президент Российской кинологической федерации рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, зимой из-за низкой температуры собаки особо подтверждены риску простудных заболеваний. Специалист отметил, что для профилактики следует следить за состоянием питомца на прогулке, защищать его от сквозняков и по возможности носить комбинезоны.

При этом при первых признаках заболевания у животного Голубев советует немедленно обратиться к ветеринару. Он пояснил, что о простуде у собаки свидетельствуют такие симптомы, как ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, повышенная температура тела, кашель и прочие. Кинолог также добавил, что проблемы с мочеиспусканием у питомца могут быть признаком цистита.

Эксперт рассказал, что для больного животного требуется обустроить место, где оно будет защищено от сквозняков и низкой температуры. Он также порекомендовал обеспечить собаке сбалансирование питье, теплое питье и укрыть ее покрывалом.

Ранее Голубев предупредил, что экономия на питании собаки может вылиться в расходы на лечение питомца. Он рассказал, что, если надо сократить расходы, лучше переходить не на дешевые корма, а остаться с привычным брендом, но выбрать более бюджетную линейку.

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