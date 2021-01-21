Кинолог назвал способ сэкономить на содержании собаки

Экономия на питании собаки может вылиться в расходы на лечение питомца. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает РИА Новости.

Он рассказал, что если надо сократить расходы, лучше переходить не на дешевые корма, а остаться с привычным брендом, но выбрать более бюджетную линейку. Кинолог пояснил, что производители стараются для всех линеек использовать примерно одинаковые ингредиенты, и это позволит минимизировать риск аллергии и расстройства кишечника. Также он предложил рассмотреть вариант с оптовой закупкой корма несколькими собаководами.

Еще одним важным аспектом для экономии Голубев назвал профилактику болезней, поскольку лечение всегда обходится дороже. Помимо своевременной вакцинации и обработки от паразитов, он рекомендовал взять за привычку постоянно проверять чистоту ушей и отсутствие выделений из глаз, следить за состоянием полости рта, качества шерсти, а также своевременно подстригать когти.

В ноябре кинолог перечислил источники опасности для собаки дома. По его словам, опасными являются электрические провода, которые обычно грызут щенки. «Лучше всего решить проблему заранее и, не провоцируя четвероногого друга, убрать провода наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтусы», — посоветовал эксперт.

Также источником повышенной опасности для собак являются балконы, открытые окна и форточки, отметил кинолог. По его словам, инстинкт охотника или же простое любопытство у собаки могут привести к трагическим последствиям, если оставить окно открытым.