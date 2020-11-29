Кинолог перечислил источники опасности для собаки дома

Резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил источники опасности для собаки дома в беседе с РИА Новости.

По его словам, опасными являются электрические провода, которые обычно грызут щенки. «Лучше всего решить проблему заранее и, не провоцируя четвероногого друга, убрать провода наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтусы», — посоветовал эксперт.

Также источником повышенной опасности для собак являются балконы, открытые окна и форточки, отметил кинолог. По его словам, инстинкт охотника или же простое любопытство у собаки могут привести к трагическим последствиям, если оставить окно открытым.

Кроме того, Голубев посоветовал держать домашнюю аптечку в недоступном для собак месте. Он пояснил, что лекарственные препараты, содержащие наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики могут оказать серьезный вред питомцу, если он решит съесть. Также специалист порекомендовал спрятать всю бытовую химию, краски, клеи и сельскохозяйственные удобрения.

Также в списке опасных для собак предметов оказалось мусорное ведро. «Для вас мусорное ведро — источник бытовых отходов, а для собаки — кладезь интересных предметов и съедобных лакомств», —отметил кинолог. Он рассказал, что хирургам часто приходится извлекать из кишечника собак то, что они нашли в мусорном ведре.

Ранее Голубев рассказал, что собаки курящих россиян рискуют получить заболевания легких, в том числе рак, но есть и другие опасности для питомцев. По его словам, пассивное курение влияет не только на организм человека — никотин и смолы могут вызывать у собак тяжелое дыхание и кашель. Иногда они могут стать малоактивными, вялыми или угнетенными. Кинолог добавил, что из-за более острого чем у человека обоняния, резкие запахи могут вызывать у собак физический дискомфорт или боль.