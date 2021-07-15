Россиян предупредили о возможном подорожании трех групп товаров из-за жары

Установившаяся в европейской части России аномально жаркая погода может привести к подорожанию ряда продукции, сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с радио Sputnik.

Эксперт назвал три группы таких товаров. Первая — это продукция, на которую подскочил спрос. В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Федяков пояснил, что ситуация может усугубиться, если на складах окажется недостаточно запасов этих товаров.

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Вторая категория — это продукты, которые требуют определенной температуры при перевозке и хранении, в том числе сливочное масло и замороженные полуфабрикаты. «Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру», — подчеркнул Федяков.

Третья группа товаров, которые могут подорожать, относится к животноводству. По словам эксперта, из-за аномальной жары животные начинают меньше двигаться, меньше есть, в связи с чем снижаются надои, масса животных. Все это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и как следствие рост цен на эту продукцию.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предупредил россиян о росте цен на повседневные продукты к осени. По его словам, подорожать может «абсолютно все».

В Госдуме считают, что увеличения цен на основные продукты питания ждать не стоит. Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев назвал заявление Шелища глупостью.

