Россиян предупредили о резком росте цен на соль

Российские производители соли столкнулись с дефицитом полувагонов. Заявки компаний удовлетворяются только на 50 процентов, что грозит срывом поставок и резким ростом цен на соль из-за удорожания перевозок, пишет «Коммерсантъ».

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

В крупнейшем производителе соли в России — оренбургской «Руссоли» отмечают, что при потребности в около 4,5 тысячи полувагонов в месяц собственники гарантируют около 2,5 тысячи единиц. Такая ситуация может привести к снижению запасов соли до критического уровня, предупреждает компания.

«Крымский солепромысел» перевел часть отгрузок на автомобильный транспорт, который обходится дороже. Дополнительные затраты лягут на плечи потребителей, пишет издание. В «Руспродсоюзе» уверены, что кризис не связан с рыночными факторами, а вызван скоординированными действиями собственников и операторов для повышения доходности своего бизнеса.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предупредил россиян о росте цен на повседневные продукты к осени. По его словам, подорожать может «абсолютно все».

В Госдуме считают, что увеличения цен на основные продукты питания ждать не стоит. Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев назвал заявление Шелища глупостью.