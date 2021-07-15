Синоптик дал прогноз на зиму после аномально жаркого лета в России

Вероятность того, что после аномального лета в России зимой будут сильные морозы, достаточно высока. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал синоптик Александр Шувалов.

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«Глобальные изменения климата ведут в первую очередь к меридиональной составляющей переноса. То есть учащаются явления, которые приводят либо к сильной жаре, либо к интенсивным заморозкам и хорошим морозам. Вот это — повторяемость подобного рода явлений — будет увеличиваться. Это подтверждается статистикой предыдущих лет», — сказал он.

Ранее Шувалов рассказал, что жара из России будет «уходить со скандалом», допустив появление смерчей и града. По его словам, точные прогнозы давать пока рано, однако такой риск существует.

Он добавил, что также могут возникнуть грозы, шквалистое усиление ветра, вероятность которых гораздо выше.