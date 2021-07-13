Синоптик пообещал москвичам ночные зарницы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что москвичи смогут увидеть ночные зарницы вечером 14 июля. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал синоптик, из-за энергетического напряжения в атмосфере и положительной энергии неустойчивости на высоте 10-11 километров будут образовываться мощные кучевые облака. В свою очередь, их появление приведет к сухим грозам и ночным зарницам.

Тишковец объяснил, что сухая гроза возникает при температуре выше плюс 30 градусов и низкой относительной влажности воздуха. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли и испаряются в атмосфере. В таких условиях молнии часто становятся причиной крупных пожаров, предупредил он.

Во время зарницы раскатов грома не слышно из-за дальности, однако можно увидеть вспышки молний, свет которых отражается от вершин кучево-дождевых облаков, рассказал синоптик. Он добавил, что явление можно увидеть в темное время суток.

Ранее сообщалось, что в Москве побит температурный рекорд 85-летней давности. 13 июля, на столичной станции метро ВДНХ температура воздуха достигла 32,7 градуса. Это на 0,3 градуса выше абсолютного максимума для этого дня, зафиксированного в 1936 году.

