Москва побила температурный рекорд 85-летней давности

В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Как уточнили «Ленте.ру» в центре погоды «Фобос», также побит исторический рекорд суточной температуры.

По данным на 15:00 вторника,13 июля, на столичной станции метро ВДНХ температура воздуха достигла 32,7 градуса.

«Это на 0,3 градуса выше абсолютного максимума для этого дня, зафиксированного в 1936 году», — говорится в заявлении метеобюро.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что «никогда еще за всю историю наблюдений за погодой в этот день 13 июля в Москве не было так жарко». Он также объяснил, что причиной аномальной жары в столице стал антициклон.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек россиянам жаркую погоду до конца лета.