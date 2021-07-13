Названы причины жаркой погоды в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал причины жаркой погоды в Московском регионе. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт также сообщил, что значительного понижения температуры в столице можно ожидать только в третью декаду июля.

«Антициклон, который стал причиной этой жаркой погоды, изначально был достаточно прохладным с температурой около 23-25 градусов, но по мере его нахождения над центральной частью европейской России, где погода была тихой и безоблачной, воздушные массы очень хорошо прогревались солнечными лучами, потому как в это время года солнце высоко стоит над горизонтом и световой день очень длинный. Это все и стало причиной того, что температура в столичном регионе на 7-9 градусов выше климатической нормы», — объяснил синоптик.

Исходя из его прогноза, жаркая погода в Москве сохранится как минимум до конца текущей недели. Специалист отметил, что температура воздуха с каждым днем будет становиться ниже, но даже в воскресенье она останется выше 30-градусной отметки.

«Начиная с завтрашнего дня в послеполуденные часы в отдельных районах города и области могут появляться кучево-дождевые облака, которые станут причиной локальных гроз, в большинстве своем сухих. Дожди будут небольшими и их вероятность невелика», — заявил эксперт.

По словам Леуса, ситуация изменится только к выходным, когда грозы и дожди примут более привычный летний характер — кратковременных ливней. «Все надежды на третью декаду июля», — заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Москве предрек россиянам жаркую погоду до конца лета.