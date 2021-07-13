Жара и новый штамм коронавируса повысили смертность в Москве в июне

Жара и новый штамм коронавируса стали причиной повышения смертности в Москве за июнь

Экстремально жаркая погода и новый штамм коронавируса стали причинами повышения смертности в Москве за июнь. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78 процента, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 3,88 процента, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — говорится в сообщении.

В Депздраве подчеркнули, что рост смертности в июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 3145 случаев. Всего за месяц в столице скончались 16 271 человек. В качестве основной или сопутствующей причины смерти за прошедший месяц COVID-19 отмечен в 5527 случаях летальных исходов.

Отмечается, что от COVID-19 как от основной причины скончались 4 886, а от других причин, но с сопутствующим заболеванием — 641.

Второй причиной повышенной смертности в ведомстве назвали аномальную жару, которая привела к обострению проблем сердечно-сосудистой системы.

Ранее россиянам рассказали о частых осложнениях после COVID-19. На первом месте оказались тромбозы. Также специалист отметила, что утомляемость, кашель, отдышка могут оставаться даже после нормализации ситуации.