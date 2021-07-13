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Иммунолог оценил опасность заражения двумя штаммами коронавируса одновременно

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Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Иммунолог Крючков оценил опасность заражения двумя штаммами коронавируса одновременно

Вероятность заражения двумя штаммами коронавируса одновременно есть, но она не очень высока и в случае, если это два близких штамма, ситуация не повлияет на тяжесть течения COVID-19. Так опасность болезни при двух штаммах в разговоре с «Лентой.ру» оценил иммунолог Николай Крючков.

Иммунолог добавил, что одновременное заражение двумя штаммами не сильно повлияет на течение болезни у людей без иммунодепрессии (сниженного иммунитета из-за другой болезни или приема лекарств), однако, чтобы понять распространенность феномена, нужно проводить масштабное углубленное исследование.

Крючков отметил, что вакцинация повлияет на тяжесть заболевания при заражении двумя штаммами так же, как в случае с одним.

«Вакцина влияет на все существующие штаммы. Эффективность в отношении "дельты", "дельты плюс" и "лямбды", а также южноафриканской и бразильских линий снижена, но вакцинация будет работать без проблем», — пояснил он.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что заболевание несколькими штаммами коронавируса может протекать для пациента тяжелее и чаще всего длится дольше. Как заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная, инфекция, спровоцированная двумя штаммами, чаще всего наблюдается у пациентов с ослабленным иммунитетом и пожилых людей.

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