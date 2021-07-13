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Врач из красной зоны рассказал о заражении вторым штаммом COVID-19

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters
Врач из красной зоны рассказал о лечении при одновременном заражении двумя штаммами COVID

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в «красной зоне», Алексей Никишенков рассказал ТАСС, как протекает болезнь у пациента с коронавирусом при заражении вторым штаммом COVID-19.

По словам специалиста, заражение вторым штаммом во время борьбы с первым не изменит и способы лечения. «Ничего дополнительного или двойной дозировки каких-то лекарственных препаратов не требуется», — заявил он, добавив, что патогенез все равно один и дальнейшее развитие заболевания будет одинаковым.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в свою очередь отметил, что пациент, который заразился одним штаммом коронавируса, остается уязвимым для других штаммов до тех пор, пока его организм не выработает иммунитет к вирусу. «Заражение вполне возможно, поскольку иммунитет от коронавирусной инфекции возникает уже только после перенесенного заболевания», — считает он.

Ранее профессор Михаил Щелканов назвал число возможных повторных заражений COVID-19. По его мнению, если не соблюдать меры безопасности, то есть риск переболеть коронавирусом неограниченное количество раз. По мнению вирусолога, наличие антител после болезни или прохождение вакцинации не защищает от повторного заражения, поскольку это «не противогаз и не костюм противохимической защиты».

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