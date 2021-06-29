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Россиян предупредили об угрозе повторного заражения коронавирусом

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Переболевшие COVID-19 могут заразиться повторно из-за новых штаммов коронавируса. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова передает ТАСС.

«Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса», — предупредила об угрозе она.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России доля вакцинированных от коронавируса лиц старше 60 лет составляет более 40 процентов. Также он отметил, что первым компонентом в стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 миллионов человек.

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