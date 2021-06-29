Опасный индийский штамм коронавируса «дельта» обнаружили в Грузии

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния заявила об обнаружении в стране семи случаев заражения индийским штаммом коронавируса «дельта», который отличается большей опасностью по сравнению с другими мутациями. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам чиновницы, грузинские медики за последние сутки зафиксировали самое высокое число заболевших COVID-19 за последние несколько недель — 1194. Она также заверила, что с приходом «дельты» этот показатель, скорее всего, будешь лишь нарастать.

Кроме того, Габуния предположила, что на данный момент новым штаммом могут быть заражены от 10 до 20 процентов от всех заболевших в стране, и добавила, что жертвами коронавируса за последние сутки стали 22 пациента.

К настоящему времени в Грузии сняты почти все ограничения, которые действовали из-за вспышки заболевания с осени 2020 года. Одно из последних санитарных требований — соблюдение комендантского часа — будет отменено в стране к 1 июля.