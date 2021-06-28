Китай выделил Грузии миллион доз вакцины от коронавируса

Китайская фармацевтическая корпорация SinovacBiotech согласилась выделить Грузии один миллион доз вакцины от коронавируса собственного производства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения республики Екатерину Тикарадзе.

По ее словам, речь идет о препаратах под наименованиями Sinopharm и Sinovac. Они поступят в страну в полном объеме уже на следующей неделе. «Соответственно, с начала следующей недели с этими вакцинами мы можем начать массовую вакцинацию», — отметила Тикарадзе.

Она также добавила, что в страну в скором времени также должно поступить около миллиона доз американской вакцины Pfizer. Всего к середине осени власти республики рассчитывают получить более 3,6 миллиона доз различных препаратов от инфекции. Это практически полностью удовлетворит потребности страны для выработки коллективного иммунитета к COVID-19.

Ранее стало известно, что после инъекции AstraZeneca в Грузии скончался еще один медик. Всего же побочные проявления препарата привели к гибели двух граждан. По последним данным, коронавирусом в стране с начала пандемии заразились более 360 тысяч человек.