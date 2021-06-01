Министр здравоохранения Грузии заразилась коронавирусом после вакцинации

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом после вакцинации препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

По данным издания, к моменту заражения министр успела получить лишь одну дозу вакцины, вторую ей должны были ввести в июне. После получения положительного теста на инфекцию Тикарадзе вместе с несколькими контактировавшими с ней чиновниками ушла на самоизоляцию, ее самочувствие остается хорошим.

Ранее стало известно, что после инъекции AstraZeneca в Грузии скончался еще один медик. Всего же побочные проявления препарата привели к гибели двух человек. По последним данным, коронавирусом в Грузии с начала пандемии заразились более 344 тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса в стране началась в середине марта. К настоящему времени инъекцию от болезни получили несколько десятков тысяч человек. Помимо вакцины AstraZeneca, в республику также прибыла партия американской вакцины Pfizer. Тбилиси рассчитывает получить до миллиона доз этого препарата.