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В Грузии объявили амнистию для нарушителей карантина

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Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили
Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил амнистию для нарушителей правил изоляции, карантина и масочного режима, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«Сегодня в парламент внесено два законопроекта, которые касаются тех лиц, которые из-за нарушений регуляций в период пандемии были привлечены к административной или уголовной ответственности», — сообщил Гарибашвили 24 июня.

Амнистия коснется более 245 тысяч граждан и 344 организаций. Общая сумма неоплаченных штрафов составила около 76 миллионов лари.

«Данное решение мы приняли, безусловно, с учетом тяжелого социально-экономического положения, вызванного пандемией», — сказал Гарибашвили.

Ранее в Грузии отменили обязательное ношение масок на улицах, с 1 июля в стране не будет действовать комендантский час. Размер штрафа за передвижение по ночам составляет 2000 лари (586,5 доллара) для физических лиц и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) для юридических. За нарушение правил ношения масок штраф составляет 20 лари (около 6 долларов).

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