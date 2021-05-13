Грузия назвала сроки открытия сухопутных границ для туристов

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что сухопутные границы страны могут быть открыты через несколько недель ради привлечения иностранных туристов, пишет «Sputnik Грузия».

По ее словам, к этому сроку, вероятнее всего, в республике закончится третья волна коронавируса, и поэтому путешествия станут относительно безопасными. Она также назвала открытие сухопутных границ основным стимулом для увеличения турпотока, с помощью которого страна сумеет преодолеть экономические проблемы, вызванные пандемией.

В феврале Грузия расширила список стран, граждане которых могут открыто пересекать границы воздушным транспортом. В перечень попала и Россия. Условием въезда на территорию страны стало наличие отрицательного теста на COVID-19. Сухопутные границы республики по-прежнему пока остаются закрытыми.

При этом авиасообщение между Грузией и Россией не восстановлено до сих пор. Оно было прекращено по решению президента России Владимира Путина с 8 июля 2019 года из-за обострения отношений между странами.