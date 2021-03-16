Первые после открытия границ в Грузии туристы поделились впечатлениями

Туристы, прибывшие в Грузию первыми после открытия воздушных границ, поделились впечатлениями и рассказали об особенностях своего отдыха в стране. Об этом говорится в репортаже «Sputnik Грузия», опубликованном на YouTube-канале издания.

«Все так, как всегда, ничего нового. Единственное — очереди из-за того, что проверяют тесты пограничники», — пожаловался один из приезжих.

При этом путешественник из Москвы заметил, что, как только прилетел в Тбилиси, сразу же отправился кататься на лыжах. По его словам, чтобы не терять времени, он сдал тест на коронавирус на горнолыжном курорте в мобильном медицинском пункте, расположенном на склоне.

В свою очередь другая отдыхающая сообщила, что приобрела билеты в Грузию еще год назад, однако все рейсы были отменены из-за введенных на фоне пандемии COVID-19 ограничений — возобновления полетов и открытия границ ей пришлось ждать целый год.

«Хотели приехать давно, наверно, года два собирались. Как только увидели, что границы открыты и нужен всего лишь ПЦР-тест, мы сразу же взяли билеты и поехали», — поделился еще один турист.

В то же время местные отельеры и владельцы заведений общепита отмечают, что не все решились на открытие в последний месяц сезона — на данный момент туристов крайне мало. Вдобавок, в стране по-прежнему действует обязательный масочный режим в помещениях и открытых пространствах, а также ограничения на передвижения с 21:00 до 5:00.

Грузия расширила список стран, граждане которых могут открыто пересекать границу при соблюдении определенных условий 24 февраля — в список вошли, в том числе, россияне. Теперь они смогут свободно прибывать в страну по воздуху. Условием въезда на территорию страны будет наличие отрицательного теста на COVID-19.

Правительство республики объявило о запуске международного авиасообщения, прерванного ввиду вспышки коронавирусной инфекции, с 1 февраля. При этом сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после обострения отношений сторон.