Россиянам рассказали о самых частых осложнениях после COVID-19

В Минздраве рассказали о самых частых осложнениях у пациентов, которые переболели COVID-19

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, утомляемость и одышка являются самыми частыми осложнениями у переболевших COVID-19, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, чаще всего пациенты сталкиваются с тромбозами. «Обратите внимание, 20-30 процентов среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы», — заявила специалист.

Также она отметила, что у многих граждан утомляемость, кашель, отдышка остаются даже после нормализации всех показателей.

Ранее иммунолог Николай Крючков оценил вероятность заражения двумя штаммами коронавируса. Он отметил, что подобная вероятность хоть и присутствует, однако она не очень высока.