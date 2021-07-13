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Россиянам рассказали о самых частых осложнениях после COVID-19

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Фото: Денис Гришкин / Reuters
В Минздраве рассказали о самых частых осложнениях у пациентов, которые переболели COVID-19

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, утомляемость и одышка являются самыми частыми осложнениями у переболевших COVID-19, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, чаще всего пациенты сталкиваются с тромбозами. «Обратите внимание, 20-30 процентов среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы», — заявила специалист.

Также она отметила, что у многих граждан утомляемость, кашель, отдышка остаются даже после нормализации всех показателей.

Ранее иммунолог Николай Крючков оценил вероятность заражения двумя штаммами коронавируса. Он отметил, что подобная вероятность хоть и присутствует, однако она не очень высока.

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