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Россиянку с подозрением на коронавирус скорая привезла в пустую больницу

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Жительницу Воронежа с подозрением на коронавирус привезли на скорой в пустую больницу

Жительницу Воронежа с подозрением на коронавирусную инфекцию скорая привезла в пустую больницу. Более получаса девушка вместе с молодым человеком ждала, пока к ней кто-то подойдет, однако этого не произошло. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Мужчина отметил, что ночью пара решила вызвать скорую помощь. «У нее был очень сильный кашель, с болями. В общем, подозрение на ковид», — рассказал о самочувствии россиянки ее молодой человек.

Он уточнил, что медики приехали довольно быстро. Пациентку доставили в приемный покой местного медучреждения, но там никого не оказалось. Больную оставили в больнице и велели ждать.

Пара прождала порядка 40 минут, однако врачи так и не появились. «Потом просто сдали нервы, мы плюнули и пошли. После этого врача не вызывали. Доверия после этого, конечно, нет. Будем лечиться — самолечение», — сообщил молодой человек.

Он также уточнил, что пара собирается писать жалобу на больницу.

12 июля стало известно, что возле республиканской клинической больницы в Коми, которую перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, из-за сломанной в медучреждении аппаратуры образовалась большая очередь из машин скорой помощи.

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