Россия
 
Последние новости
Российская теннисистка Павлюченкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Вор в законе Алхас представил свой статус в СИЗО и пошел под суд
Свидетели по делу «Боинга» в Донбассе назвали ДНР местом пуска ракеты
В России назвали сроки возобновления авиасообщения с Египтом
В МИД оценили возможность переговоров России и НАТО
Мировую экономику предупредили «о бомбе замедленного действия»
В Москве ребенок два года прождал положенное ему лекарство и умер
Стилист перечислила «удешевляющую» внешний вид одежду
Загрязнители планеты из жадности стали притворяться «зелеными»
Российские пранкеры позвонили литовскому депутату от имени соратника Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

У больницы в Петербурге образовались очереди из скорых

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Возле Покровской больницы в Санкт-Петербурге образовалась очередь из машин скорой помощи, их ждут по три-четыре часа. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев и сотрудников медицинского учреждения.

«Скорые ждут по три-четыре часа. Время — десять, а мы вот до сих пор еще не взяли машины, которые с шести утра», — рассказали изданию в больнице.

В пресс-службе больницы, комментируя данную информацию, сообщили РБК, что на понедельник традиционно приходится пик госпитализаций после выходных. В медучреждении заверили, что персонал укомплектован всем необходимым и работает в усиленном режиме, а все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

В конце мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге скорым приходится ждать очереди, а больницам — уплотнять палаты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В больнице Петербурга ответили на сообщения об очередях из скорых
«Ждут по 3–4 часа»: в Петербурге очереди из скорых стоят теперь даже по ночам
Врачи рассказали о ситуации в больницах Петербурга