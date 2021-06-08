У больницы в Петербурге образовались очереди из скорых

Возле Покровской больницы в Санкт-Петербурге образовалась очередь из машин скорой помощи, их ждут по три-четыре часа. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев и сотрудников медицинского учреждения.

«Скорые ждут по три-четыре часа. Время — десять, а мы вот до сих пор еще не взяли машины, которые с шести утра», — рассказали изданию в больнице.

В пресс-службе больницы, комментируя данную информацию, сообщили РБК, что на понедельник традиционно приходится пик госпитализаций после выходных. В медучреждении заверили, что персонал укомплектован всем необходимым и работает в усиленном режиме, а все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

В конце мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге скорым приходится ждать очереди, а больницам — уплотнять палаты.