Врачи рассказали о ситуации в больницах Петербурга

В Санкт-Петербурге скорым приходится ждать очереди, а больницам — уплотнять палаты. О ситуации с COVID-19 рассказали врачи городских лечебных заведений, пишет «Фонтанка.ру».

«Пациентов однозначно стало больше, чем в апреле. По сравнению с прошлым месяцем обстановка тяжелее», — отметила медсестра Покровской больницы Анна (имя изменено). По ее словам, основной поток пациентов начался после майских праздников.

Санитарка городской больницы № 38 имени Семашко Юлия (имя изменено) рассказала, что их бригада была 11-й по счету в очереди в больницу. «Изменились симптомы коронавируса. Обоняние часто может вообще не меняться, а температура поднимается высокая», — сказала она. Юлия отметила, что постковидные осложнения стали серьезнее.

По мнению фельдшера скорой и неотложной помощи Марины (имя изменено), рост числа больных связан не с майскими выходными, а с наступлением теплой погоды.

Ранее власти Петербурга заявили, что некорректно говорить о том, что во временном госпитале «Ленэкспо» закончились койки для пациентов с COVID-19.