Власти Петербурга ответили на сообщения о нехватке коек для пациентов с COVID-19

Говорить, что во временном госпитале «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге закончились койки для пациентов с COVID-19, некорректно. Так власти города ответили на сообщения о нехватке мест для больных, передает РИА Новости.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, в «Ленэкспо» заняты 89 коек, из них три — реанимационные. «Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки», — сказано в заявлении.

Всего на сегодняшний день в Санкт-Петербурге свободно 15,7 процента коек, уточнили в комитете.

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что во временном госпитале в «Ленэкспо» закончились места для пациентов с коронавирусом. По информации издания, дополнительные 97 коек были развернуты там 21 мая и полностью закончились за четыре дня. При этом в самом медучреждении заявили, что пока заполнено только первое отделение.