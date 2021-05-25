Россия
 
Последние новости
Онищенко объяснил появление первого в России региона с обязательной вакцинацией
Россиянам назвали новую причину для роста цен на дешевые товары
Россияне раскрыли отложенную на летний отдых сумму денег
Путин оценил боеготовность российской армии в пандемию
Смертельное ДТП под Москвой с известным 83-летним байкером попало на видео
Власти Якутии назвали условие для отказа от обязательной вакцинации от COVID-19
Огромная стая ядовитых скатов проплыла за спиной рыбака и попала на видео
Модель умерла после прививки AstraZeneca
Евросоюз планирует жестко ограничить экспорт из Белоруссии
Новости партнеров

Власти Петербурга ответили на сообщения о нехватке коек для пациентов с COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Говорить, что во временном госпитале «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге закончились койки для пациентов с COVID-19, некорректно. Так власти города ответили на сообщения о нехватке мест для больных, передает РИА Новости.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, в «Ленэкспо» заняты 89 коек, из них три — реанимационные. «Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки», — сказано в заявлении.

Всего на сегодняшний день в Санкт-Петербурге свободно 15,7 процента коек, уточнили в комитете.

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что во временном госпитале в «Ленэкспо» закончились места для пациентов с коронавирусом. По информации издания, дополнительные 97 коек были развернуты там 21 мая и полностью закончились за четыре дня. При этом в самом медучреждении заявили, что пока заполнено только первое отделение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Петербурге начали заканчиваться койки для зараженных коронавирусом
Названа причина роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Власти Петербурга развернут дополнительные койки для заболевших COVID-19