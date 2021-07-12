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Возле российской ковидной больницы образовалась очередь из скорых с пациентами

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Фото: страница «Главная-Дорога Республика-Коми» во «ВКонтакте»
Возле ковидной больницы в Коми образовалась очередь из скорых из-за поломки аппарата КТ

Более десяти автомобилей скорой помощи выстроились в очередь возле республиканской клинической больницы в Коми, которую в июне 2021 года снова перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона, передает ТАСС.

Уточняется, что очередь образовалась из-за сломавшегося компьютерного томографа. В ведомстве рассказали, что в настоящее время работает лишь один аппарат.

Сроки ремонта томографа на данный момент не называются. Оборудование используют для диагностики пневмонии, возникающей при ковиде, заключили в Минздраве Коми.

Ранее стало известно об очереди из машин скорой около больницы Новосибирска. Врачи отметили большое количество обращений со стороны непривитого от коронавирусной инфекции населения.

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