Возле российской ковидной больницы образовалась очередь из скорых с пациентами

Более десяти автомобилей скорой помощи выстроились в очередь возле республиканской клинической больницы в Коми, которую в июне 2021 года снова перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона, передает ТАСС.

Уточняется, что очередь образовалась из-за сломавшегося компьютерного томографа. В ведомстве рассказали, что в настоящее время работает лишь один аппарат.

Сроки ремонта томографа на данный момент не называются. Оборудование используют для диагностики пневмонии, возникающей при ковиде, заключили в Минздраве Коми.

Ранее стало известно об очереди из машин скорой около больницы Новосибирска. Врачи отметили большое количество обращений со стороны непривитого от коронавирусной инфекции населения.