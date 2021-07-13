Песков ответил на вопрос об ужесточении ограничений для непривитых россиян

Решения об ужесточении ограничений для непривитых россиян нет, заявил Песков

Российские власти на федеральном уровне не принимали решений об ужесточении ограничений для непривитых от коронавируса россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Об этом сообщает ТАСС.

Но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей, отметил он.

Официальный представитель Кремля отметил, что динамика распространения коронавируса в мире говорит в пользу усиления ограничений для тех, кто не сделал прививку против COVID–19. Так он прокомментировал ситуацию во Франции, где с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста.

«Такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки», — заключил Песков.

Ранее в Госдуме призвали запретить заграничные поездки для непривитых россиян. По мнению депутата Алексея Куринного, это позволит подвигнуть потенциальных путешественников пройти вакцинацию.

