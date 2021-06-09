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Эпидемиолог призвал разрешить путешествия для привитых от коронавируса

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал открыть границы для привитых путешественников. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению эпидемиолога при Цюрихском университете и советника ВОЗ Роберта Штеффена, после вакцинации риск заболевания коронавирусом, в особенности в тяжелой форме, невысок.

Он отметил, что необходимость вновь разрешить зарубежные поездки важна для поддержки африканских стран, где многие люди лишились работы в туристическом секторе из-за пандемии.

«Если мы будем утверждать, что, например, нам в Европе следует подождать, пока привьется все население Африки, и только после этого туда ехать, то, я считаю, это несправедливо по отношению к африканцам», — высказался врач.

Ранее в июне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко потребовал «показательно наказывать» россиян, отдыхающих в Тунисе и на Кипре. По словам политика, поездки в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в разгар пандемии — это недопустимая ситуация.

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