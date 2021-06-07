Россиянам напомнили об одной мере безопасности перед отпуском

Иммунолог Владислав Жемчугов предупредил россиян об опасности заражения клещевым энцефалитом в отпуске. Об одной из мер безопасности, которую необходимо соблюдать перед поездкой, доктор медицинских наук рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам эксперта, прививка от клещевого энцефалита необходима тем, кто планирует отправиться в регионы повышенного риска, такие как Алтай или Байкал.

Также иммунолог посоветовал не пренебрегать мерами безопасности на отдыхе и внимательно изучить информацию о регионе отпуска перед поездкой. Например, на Камчатке или на Дальнем Востоке есть высокий риск заразиться геморрагическими лихорадками.

«В каждом регионе есть свои инфекции, в лучшем случае нужно посоветоваться со своим доктором и быть готовым ко всему», — подытожил Жемчугов.

Ранее в июне россиян предупредили о нашествии «комаров-тигров» на побережье Черного моря. Эксперты отметили, что путешественники, должны быть готовы к встрече с необычными тигровыми комарами, которые переносят опасные заболевания, — такой вид насекомых расселился по всей территории Кавказского побережья, вплоть до Новороссийска и Крыма.