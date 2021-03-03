На популярном российском курорте пожаловались на массовое нашествие пауков

Жители популярного российского курорта Анапа начали жаловаться в социальных сетях на массовое нашествие пауков. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам местных жителей, машины, растения, лавочки и другие поверхности в городе оказались обтянуты паутиной — в особенности в станице Анапской и микрорайоне Алексеевский.

«В Анапе произошло что-то несуразное. Все покрыто паутиной: машины, кусты — все совершенно белое», — рассказала одна из жительниц города.

Как отмечают эксперты, подобная ситуация может быть связана с потеплением — из-за него из яиц вылупилось много пауков. Тем не менее, несмотря на то что явление редкое, карантин в Анапе вводить не планируют.

В августе 2020 года отдыхающие в российском городе-курорте Анапе сняли на видео нашествие стрекоз на побережье. На размещенных в сети кадрах видно, что в воздухе над одним из местных пляжей летает множество насекомых. При этом на прибрежной территории и в море находятся десятки туристов.