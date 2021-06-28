В Госдуме призвали запретить заграничные поездки для непривитых россиян

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный призвал ограничить непривитым россиянам выезд за рубеж. Своим мнением он поделился в беседе с URA.RU.

По его словам, такая мера могла бы стимулировать потенциальных путешественников пройти вакцинацию. Депутат также отметил, что запрет на заграничные поездки для непривитых практикуется во многих европейских странах. При этом Куринный добавил, что ввести подобные ограничения на перелеты внутри страны будет сложнее.

Кроме того, политик негативно высказался по поводу мер, которые вводятся в регионах — он упрекнул власти в нарушении прав некоторых категорий граждан.

«Хотелось бы видеть критерии, на основании которых санитарные врачи принимают решения, потому что это непрозрачная сфера», — подчеркнул депутат.

Ранее в июне эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал открыть границы для привитых путешественников. По словам Роберта Штеффена, эпидемиолога при Цюрихском университете, после вакцинации риск заболеть коронавирусом в тяжелой форме невысок. Он также отметил, что возобновление зарубежных поездок критически важно для африканских стран, где из-за пандемии многие люди лишились работы в туристическом секторе.