Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды

Вслед за «пыльным дьяволом» в Подмосковье, принятым за смерч, Москву и область ждут новые сюрпризы погоды, предупредил синоптик Александр Шувалов в беседе с «Лентой.ру».

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«Достаточно большое количество осадков местами. До четверти-трети месячной нормы, но очень локально. По радарам видно, что есть области с интенсивностью осадков до 50 миллиметров в час. Они, конечно, не целый час будут идти, будут проходить, но накапливаться будут. Поэтому локально до четверти ждать», — сказал специалист.

Шувалов добавил, что местами обязательно будет град и шквалистое усиление ветра.

Говоря о «пыльном дьяволе», Шувалов заявил, что такое явление вряд ли повторится — вероятность этого события нулевая. Он добавил, что из-за скорости и размеров такой пылевой столб совершенно не опасен.

Ранее в сети появилось видео вихря в Подмосковье, напоминающего смерч. На записи, сделанной на фоне ясного неба, виден столб поднимающейся пыли. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на видео попал «пыльный дьявол», который возникает при чрезмерном нагреве поверхности земли.