Смерч в Подмосковье сняли на видео

Смерч в Москве попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Life Shot.
На записи, сделанной на фоне ясного неба, виден столб поднимающейся пыли. О пострадавших не сообщается.
«Она еще и крутится», — удивляются очевидцы.
На ряд районов столицы тем временем обрушились ливни с грозами. О том, что на северо-западе России аномальная жара сменится грозами, а атлантический циклон собьет высокую температуру в Центральном регионе, 15 июля предупреждал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Ранее сообщалось, что огромный смерч прошелся по акватории Уссурийского залива во Владивостоке, где такое явление считается крайне редким.