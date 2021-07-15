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Смерч в Подмосковье сняли на видео

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Очевидцы сняли на видео смерч в подмосковных Мытищах

Смерч в Москве попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Life Shot.

На записи, сделанной на фоне ясного неба, виден столб поднимающейся пыли. О пострадавших не сообщается.

«Она еще и крутится», — удивляются очевидцы.

На ряд районов столицы тем временем обрушились ливни с грозами. О том, что на северо-западе России аномальная жара сменится грозами, а атлантический циклон собьет высокую температуру в Центральном регионе, 15 июля предупреждал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Ранее сообщалось, что огромный смерч прошелся по акватории Уссурийского залива во Владивостоке, где такое явление считается крайне редким.

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