Огромный смерч прошел мимо кораблей в российском регионе и попал на видео

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Огромный смерч прошелся по акватории Уссурийского залива во Владивостоке, где такое явление считается крайне редким. Видео торнадо опубликовано в Instagram.

На кадрах видно, как вихрь движется по бушующему морю и проходит вблизи кораблей. Смерч — очень редкое явление для региона. Этот случай — четвертый, который удалось зафиксировать, отмечает телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

Представитель «Примгидромета» Виктор Чулков рассказал «Комсомольской правде», что смерч прошел достаточно спокойно, не выходя на сушу, а повторения непогоды пока не предвидится.

Специалист отметил, что из-за контраста температур фронт на подходе к Приморью обострился, началось образование кучево-дождевых облаков, после пошел сильный дождь с грозой, затем выпал град и образовался смерч. Он не оставил за собой ни жертв, ни разрушений. Однако на Владивосток обрушился ливень, который затопил несколько улиц города, передает телеканал «Звезда».

Ранее на южные регионы России обрушилась песчаная буря. Она снизила видимость на дорогах до 10 метров, затруднив движение автомобилей.