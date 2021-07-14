Улан-Удэ затопило из-за ливня

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что ночной ливень затопил улицы столицы Бурятии. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков. Градоначальник отметил, что в Октябрьском и Советском районах сложная ситуация. При этом Шутенков добавил, что такой объем осадков не выдержала бы ни одна ливневая канализация. С часу ночи ведутся работы по откачке воды, к ним привлечена вся городская техника, в том числе мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры и самосвалы, рассказал мэр.

Ранее в сети были опубликованы кадры потопа в Иркутске. После сильных ливней, затопивших город, произошли аварийные отключения электричества. Во многих районах из-за порывов ветра оказались повалены деревья.

