Из-за надвигающихся ливней и гроз в Крыму продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает главное управление МЧС по республике Крым на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций по региону.

В ведомстве сообщают, что в ближайшие три часа и до конца суток в регионе пройдет ливень, также ожидаются гроза и град. Кроме того, порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду.

В МЧС призвали граждан ограничить выход в горно-лесную местность, а также не выходить к морю и водоемам. В ведомстве добавили, что сложные погодные условия могут стать причиной подтопления территорий и гибели сельскохозяйственных растений.