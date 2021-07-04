Один человек погиб в Крыму из-за подтопления

В Бахчисарайском районе Крыма один человек погиб из-за подтопления. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло из-за мощного ливня в поселке Куйбышево. «Один человек погиб, это официальная, подтвержденная информация», — сказала представитель регионального ГУ МЧС.

Кроме того, глава администрации населенного пункта Людмила Пучкова заявила, что один человек числится без вести пропавшим.

Ранее сообщалось, что в Крыму началась эвакуация из-за подтопления по меньшей мере 50 частных домов в упомянутом районе. Начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин рассказал, что в населенном пункте Куйбышево сейчас работают спасатели, которые совместно с органами местного самоуправления эвакуируют местных жителей. Возле села Соколиное возводится дамба.

В пятницу, 2 июля, стало известно, что власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на полуостров сильных ливней и крупного града в ближайшие дни. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта с 3 по 5 июля на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.