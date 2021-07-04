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В районе Крыма из-за сильных дождей ввели режим ЧС

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в трех сельских поселениях Бахчисарайского района Крыма из-за сильных дождей и поднятия уровня воды в реке Бельбек. Об этом сообщила глава районной администрации Людмила Пучкова, передает ТАСС.

«Признана чрезвычайная ситуация муниципального масштаба», — пояснила она.

Ранее в Бахчисарайском районе Крыма из-за подтопления началась эвакуация по меньшей мере 50 частных домов. Начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин рассказал, что в населенном пункте Куйбышево сейчас работают спасатели, которые совместно с органами местного самоуправления эвакуируют местных жителей. Возле села Соколиное возводится дамба. В результате непогоды один человек погиб.

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