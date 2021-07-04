Названа дата окончания дождей в Крыму

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец назвал примерную дату окончания дождей на полуострове Крым. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

По данным синоптика, дожди продолжатся до 7 июля, но «не в экстремальной форме». С четверга, 8 июля, ожидается скандинавский циклона, однако к концу недели наступит антициклон.

«Будет много солнца, никаких осадков, теплый освежающий ветер. Температура воздуха повысится до плюс 25…плюс 30 градусов», — сообщил Тишковец. Он также указал на похолодание моря из-за штормовой погоды.

Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила РИА Новости, что в Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье, 3 июля, выпали две месячные нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма один человек погиб из-за подтопления. В Крыму началась эвакуация из-за подтопления по меньшей мере 50 частных домов в упомянутом районе. Начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин рассказал, что в населенном пункте Куйбышево сейчас работают спасатели, которые совместно с органами местного самоуправления эвакуируют местных жителей. Возле села Соколиное возводится дамба.