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Появились подробности о погибшей женщине из-за подтоплений в Крыму

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Появились подробности о погибшем человеке в Бахчисарайском районе Крыма из-за подтоплений в Крыму. Сообщение пресс-службы регионального МЧС передает РИА Новости.

«Информация о двух женщинах в селе Куйбышево — одна погибла, одна в больнице», — говорится в заявлении. При этом в пресс-службе ГУ МЧС данную информацию пока не подтвердили. Поэтому погибшая женщина числится без вести пропавшей.

Ранее сообщалось, что в Крыму началась эвакуация из-за подтопления по меньшей мере 50 частных домов в упомянутом районе. Начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин рассказал, что в населенном пункте Куйбышево сейчас работают спасатели, которые совместно с органами местного самоуправления эвакуируют местных жителей. Отмечалось, что в результате происшествия погиб один человек.

В пятницу, 2 июля, власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на полуостров сильных ливней и крупного града в ближайшие дни. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта с 3 по 5 июля на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.

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