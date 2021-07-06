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Вслед за потопом в Крыму началось нашествие комаров

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Фото: Unsplash

Вслед за потопом в Крыму началось нашествие комаров. К борьбе с насекомыми привлекли дезинсекторов. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства — министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, его слова передает РИА Новости.

«Возле водоемов начат покос камышей. На будущее к этому надо быть готовыми», — отметил Рюмшин. Он добавил, что подобные прецеденты случаются раз в 20 лет.

По словам вице-премьера Крыма, изначально планировалось обрабатывать территорию химическими препаратами с помощью авиации, однако такой способ может нанести вред экологии и пчеловодам.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение и сообщили о надвигающихся на полуостров сильных ливнях и крупном граде. В итоге из-за непогоды в Бахчисарайском районе подтопило более 50 частных домов, и началась эвакуация жителей. Главное управление МЧС пообещало организовать ночное дежурство на территории населенных пунктов вдоль русла реки Бельбек.

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