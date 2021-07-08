Потоп в еще одном российском городе сняли на видео. Кадры публикует в своем Telegram-канале РИА Новости.

Непогода обрушилась на Иркутск. После сильных ливней, затопивших город, произошли аварийные отключения электричества. Во многих районах из-за порывов ветра оказались повалены деревья.

Аварийные службы по поручению мэра переведены в режим повышенной готовности. Сейчас они занимаются уборкой упавших стволов и откачкой воды.

«Уже восстановлено движение трамваев на улице Пушкина и Напольная. Сейчас силами муниципальных предприятий и аварийных служб ведутся распил и уборка деревьев на улицах Байкальской, Ударника, Декабрьских Событий, в микрорайоне Искра. Всего поступила информация о шести упавших деревьях», — говорится в сообщении пресс-службы главы Иркутска.

О пострадавших в результате непогоды не сообщается.

Ранее из-за надвигающихся ливней и гроз в Крыму продлили штормовое предупреждение.