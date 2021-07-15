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Синоптик объяснил похожее на смерч и снятое на видео явление в Подмосковье

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Кадр: Telegram-канал «LIFE SHOT»
Тишковец назвал «пыльным дьяволом» похожее на смерч явление в Мытищах

Похожее на смерч атмосферное явление в Мытищах, которое очевидцы засняли на видео, скорее всего, было «пыльным дьяволом». Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает агентство «Москва».

По его словам, такое атмосферное явление возникает при чрезмерном нагреве поверхности земли. Вихревое движение ветра собирает пыль, песок и мелкие предметы с земли, после чего создается большой вихрь.

Ранее в сети появилось видео вихря в Подмосковье, который своей формой напоминает смерч. На записи, сделанной на фоне ясного неба, виден столб поднимающейся пыли. О пострадавших не сообщается.

15 июля Тишковец предупредил жителей Москвы о том, что в столице пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Он подчеркнул, что во второй половине дня выпадет десять процентов месячной нормы осадков.

Ранее синоптик Александр Шувалов в интервью «Ленте.ру» заявил, что жара из России уйдет не просто так. Он предположил появление нескольких смерчей, а также предрек большую вероятность града, гроз и шквалистого усиления ветра. «Жара будет уходить со скандалом», — отметил специалист.

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