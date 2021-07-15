Врач назвала россиянам лучшие напитки в жару

Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова назвала россиянам лучшие напитки в жару. Она рассказала «Комсомольской правде», что лучше пить в жаркую погоду.

По ее словам, можно отдавать предпочтение квасу, лимонадам и горячему чаю, однако лучше всего пить простую воду.

«Поддерживать водный баланс в организме человека очень важно. Особенно, в такую жару, которая сейчас стоит в столице и во многих других регионах нашей страны. Каждый день человек должен употреблять как минимум два литра воды в день. А в аномальную жару мы, медики, советуем пить даже три литра воды», — объяснила Шарапова.

Она посоветовала пить несладкую воду или сделать лимонад, выжав в воду половину лимона. При этом минеральную воду медик призвала употреблять после консультации с врачом, а от газированных и сладких напитков вообще отказаться.

Шарапова назвала квас очень полезным для человеческого организма, так как он содержит углекислоту, аминокислоты и витамины группы В и С. «Они благотворно влияют на иммунитет и нервную систему. Лучше всего пить квас, который сделан по ГОСТу. Это очень важно. Так вы будете уверены, что этот напиток действительно полезен, в отличие от других газированных аналогов», — заверила врач.

Специалист добавила, что максимум можно выпить 250 миллилитров (стакан) кваса в день из-за того, что в нем есть сахар. Еще освежиться в жару помогает горячий чай, подчеркнула врач. «Неважно, черный он или зеленый. Кофе пить не рекомендую. Он влияет на сердечно-сосудистую систему, которая в жаркую погоду и так уязвима», — заключила Шарапова.

Ранее врач рассказал об опасности пива в жару. По словам заведующего отделением Московского научно-практического центра наркологии Дмитрия Кубарева, в жаркую погоду алкогольные напитки плохо влияют на сердце. Кроме того, пиво выводит жидкость и микроэлементы, полезные для организма.