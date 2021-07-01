Назван лучший квас

Пять баллов в рейтинге Роскачества (максимальная оценка) получили квас «Вятский» и «Очаковский», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В числе лучших назван и квас под маркой «Силич», экспертами он также оценен на пять баллов. В исследовании отмечается, что, по сравнению с 2017 годом, производители кваса «Букет Чувашии» и «Желтая бочка» улучшили качество своей продукции. Ранее в напитке содержались дрожжи и плесень, а также подсластители и сахарозаменители. Теперь квас этих марок соответствует всем требованиям законодательства.

Был обнаружен и фальсификат. Так, в квасе «Каждый день» состав летучих компонентов оказался нехарактерным для кваса. Это может говорить о том, что процесс брожения был нарушен. В напитке «Русский особый» состав как летучих компонентов, так и органических кислот не соответствует квасу. Кроме того, изготовлен напиток не по ГОСТу для кваса. То есть «Русский особый» — это не квас, а безалкогольный напиток.

Роскачество при выборе кваса советует обращать внимание на дату изготовления. Если напиток не подвергался пастеризации, то срок его годности — до месяца. Пастеризованный продукт может храниться до года при комнатной температуре.

Квас может быть опасен для некоторых людей, у которых имеются проблемы со здоровьем. Об этом ранее предупредила врач-диетолог Ольга Кораблева. По ее словам, в день можно без опасений выпивать до полулитра этого напитка. Превышение этого объема ведет к задержке жидкости и отекам, что вредно при высоком давлении.