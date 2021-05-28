Россиянам назвали самый дешевый вариант окрошки

Эксперты сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров СберМаркет назвали россиянам самый дешевый вариант окрошки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Согласно подсчетам, самым дешевым вариантом стала окрошка, приготовленная на минеральной воде. Чтобы приготовить порцию для 4-5 человек, за ингредиенты россияне заплатят 426 рублей. Самый дорогой вариант окрошки — на квасе с говяжьим мясом, на него придется потратить 702 рубля, 364 рублей из которых составляет стоимость говядины.

Также эксперты подсчитали стоимость классической вариации окрошки из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов, редиса и зелени с добавлением сметаны. В 2021 году она составит 512 рубль за порцию за 4-5 человек. Вариант на кефире обойдется немного дешевле —506 рублей. Для тех, кто не ест мясо, его можно заменить консервированным тунцом, стоимость такой окрошки на квасе составит 513 рублей. Другой вегетарианский вариант блюда на квасе, нутовой колбасе и без яиц будет стоить 587 рублей.

Цены указаны за май 2021 года по данным 65 ритейлеров, с которыми сотрудничает сервис.

Ранее эксперты онлайн-сервиса СберМаркет определили, в каких городах России жители чаще всего покупают кетчуп, майонез и другие популярные соусы. Любителями майонеза за январь-май 2021 года назвали Томск и Тюмень. Он достиг по 11,6 процента продаж от общего числа покупок. На втором месте в рейтинге «майонезных» городов расположился Красноярск с показателем в 10,8 процента, на третьем — Воронеж (10,4 процента).