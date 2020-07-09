Названа альтернатива окрошке

Горячие супы в качестве первого блюда летом можно заменить на более легкие холодные супы. Об альтернативах привычной россиянам окрошке в беседе с радио Sputnik рассказал шеф-повар Василий Емельяненко.

Итальянский вариант — суп гаспачо. По словам Емельяненко, его можно делать на любой основе: например, заменить традиционные для этого супа помидоры на огурцы. Кроме того, туда можно добавить ягоды: к томатам хорошо подойдет вишня, черешня и клубника.

Есть альтернатива окрошке и в старорусской кухне — ботвинья. «Ботвинья — серьезная альтернатива супам. Делается на основе белого кислого кваса или рассола от квашеной капусты. Добавляется отварная картошка и много разной зеленой ботвы — лебеда, сныть, крапива, свекольные листья», — рассказал эксперт.

Кроме того, супы можно делать и в блендере, используя поджаренные или замаринованные фрукты и ягоды. Однако в таком случае, поясняет Емельяненко, лучше не добавлять клубнику — при тепловой обработке она теряет все свои вкусовые качества.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла секрет полезной окрошки. Она отметила, что для приготовления супа следует использовать качественные продукты, а квас стоит сделать самим, при этом добавляя туда как можно меньше сахара. Вместо кваса в окрошку можно заливать кефиром или айраном.

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