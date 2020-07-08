Раскрыт рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма

Бывший повар британской королевской семьи раскрыл рецепт любимого блюда принцев Уильяма и Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Даррен Макгрейди (Darren McGrady) готовил для принцессы Дианы и ее детей с 1993 до 1997 года. По его словам, в детстве принцы Гарри и Уильям обожали курицу с рожками и сыром. Повар утверждает, что приготовить ее очень просто.

Магрейди рекомендует в течение 30-45 минут запекать курицу в духовке, разогретой до 220 градусов Цельсия. Тем временем можно заняться соусом. Для начала следует поставить на огонь большую сковороду, растопить в ней две чайные ложки сливочного масла, добавить две чайные ложки муки, по 3/4 стакана молока и жирных сливок, взбить и готовить, пока соус не загустеет. Затем добавить стакан чеддера и полстакана пармезана, перемешать, посолить и поперчить. После этого на сковороду нужно высыпать стакан рожков, перемешать и переложить в кастрюлю-кассероль. Остается посыпать чеддером и запекать в течение 20 минут.

Принцесса Диана — бывшая жена принца Уэльского Чарльза и мать принцев Гарри и Уильяма. Она погибла 31 августа 1997 года, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену подземного туннеля в Париже.

В 2019 году Даррен Макгрейди рассказал о кулинарных предпочтениях королевы Елизаветы II. Он утверждал, что она любит шоколадный бисквитный торт.

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